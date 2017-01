Het is makkelijk verdwalen tijdens de Dakar-rally

Hij staat alleen in de woestijn. Geen eten, geen drinken, geen mobiele telefoon - die zijn er in 1977 nog niet. De motorcoureur Thierry Sabine is verdwaald in de Sahara. Hij doet mee aan de Abidjan-Nice-rally, maar verdwaalt in de woestijn.

Iedereen zou in paniek raken, maar Sabine is vooral onder de indruk van de ongelofelijke schoonheid van de woestijn. Als ik dit overleef, bedenkt hij, organiseer ik een grotere rally door de woestijn, want iedereen moet dit zien.

Uitputtingsrace

Dat Sabine het inderdaad zou overleven, was niet vanzelfsprekend. Zijn teamgenoten zetten een zoektocht op, zo vertelde een van hen in een interview. Maar de organisatie stak daar een stokje voor: „We zijn nu één sukkel kwijt, maar straks zijn er tien verdwaald in de woestijn.”

Na drie dagen en drie nachten werd Sabine gevonden. Al in het reddingsvliegtuig kondigde de Fransman aan een rally te organiseren die de wereld nog nooit heeft gezien.

Het wordt de Dakar-rally, de ultieme uitputtingsrace: extreme temperatuursverschillen - hitte in de woestijn, vorst op de hoogvlaktes - , uren achtereen in de auto zitten, als je met pech staat, moet je het zelf oplossen en een gegarandeerd slaaptekort.

Navigeren in de woestijn

En Dakar van dit jaar wordt nog zwaarder: minder verharde wegen, meer woestijnen en duinen, aldus de organisatie tegenover RTL. Het wordt de zwaarste editie sinds de rally van Afrika naar Zuid-Amerika verhuisde, zo voorspelt de koersorganisatie. De extreme temperatuursverschillen volgen nog sneller op elkaar, en er wordt minder over onverharde wegen gereden. De navigatie wordt nog belangrijker.

Navigeren gebeurt niet zomaar op een TomTom. Elke deelnemer krijgt een routeboek, waarin punten staan aangewezen welke kant er moet worden opgereden. Ze doen dat aan de hand van kompasgraden. Hieronder laat een coureur zien welke instrumenten een motorrijder gebruikt met navigeren.

Navigatie is dus een belangrijkere scherprechter: zeker in de woestijn is het moeilijk om de richting goed te bepalen. De deelnemers hebben een indicatie van waar ze ongeveer zijn door bij te houden hoeveel kilometer ze hebben afgelegd. Maar als de wielen slippen - wat in de woestijn niet zeldzaam is - kloppen die gegevens al niet meer. En wie niet over een heuvel kan en er dus omheen moet rijden, moet aan de andere kant opnieuw de richting bepalen.

Verborgen punten

Om te voorkomen dat de deelnemers afsnijden, moeten ze langs gps-punten rijden en soms ouderwetse stempels ophalen bij posten. De gps-punten worden opgepikt door apparatuur in het voertuig. Als de deelnemers langs zo'n punt zijn gereden, krijgen ze een bevestiging op hun scherm.

Navigatie is dit jaar nog belangrijker: de organisatie werkt met nieuwe gps-punten, die verborgen liggen. De deelnemers weten daardoor niet waar de gps-punten precies liggen en moeten zich nog nauwkeuriger aan het routeboek houden. „Navigatie moet een belangrijk onderdeel zijn om de rally te voltooien”, vertelt Dakar-wedstrijdleider Marc Coma tegen RTL. „Nu is dat het geval.”