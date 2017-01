Het enige balcontact van Ødegaard levert feestje op

Heero, de mascotte van sc Heerenveen, leunt tegen de bar van de perszaal en kijkt op een telefoon van een Noorse tv-verslaggever naar beelden van Martin Ødegaard. Passeeracties, balaannames en natuurlijk doelpunten. „Very good player. Ik hoop dat hij het hier ook kan laten zien”, zegt Heero. „Ik moet nu naar het veld, want de wedstrijd begint over een half uur.”

Ook daar, op het gras van het Abe Lenstra Stadion, draait alles om de 18-jarige huurling van Real Madrid. Op zijn 16e tekende Ødegaard een contract bij De Koninklijke dat hem 2,25 miljoen euro per jaar oplevert. Zo jong en dan al voetbalmiljonair. Maar het talent uit Noorwegen wil nu ook weleens aan voetballen toekomen.

In Friesland moet hij eveneens geduld hebben, want de aanvaller begint in het duel met ADO Den Haag op de bank. Terwijl de basisspelers zich in de catacomben klaarmaken om het veld op te lopen, verdringen de fotografen zich voor de dug-out van Heerenveen om een plaatje van hem te schieten.

Ronaldo

Vanaf de bank ziet Ødegaard een verschrikkelijk slechte eerste helft aan zich voorbijtrekken. Even wennen, als je met Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale hebt gestaan en nu spelers als Doke Schmidt, Pelle van Amersfoort en Tommie Beugelsdijk ballen ziet weg knallen.

Zeven minuten na de rust is het eindelijk zover. Het publiek veert op, want de nieuwe aanwinst mag zich gaan warmlopen. Hesje en handschoenen aan en lopen maar. Iets meer dan tien minuten later ziet Ødegaard zijn teamgenoot Reza Ghoochannejhad twee keer scoren. De Noor klapt even in zijn handen en gaat verder met zijn oefeningen.

Steeds vaker kijkt hij naar de klok op het scorebord. De minuten lijken steeds sneller weg te tikken. Een kwartiertje mag hij toch wel opdraven van trainer Jurgen Streppel? Nee hoor, in de 80e minuut loopt hij nog steeds warm. De supporters zijn het wachten zat en scanderen steeds luider zijn naam.

In de 86e minuut krijgen ze hun zin. Assistent-trainer Tieme Klompe geeft Ødegaard een seintje dat het zover is. Gejuich. De wissel moet snel worden doorgevoerd anders is de wedstrijd al voorbij. Met overslaande stem kondigt de stadionspeaker zijn debuut aan en de fans gaan staan om hun nieuwe held maar liefst drie minuten (inclusief blessuretijd) aan het werk te zien, net als de liefhebbers in Noorwegen, waar de wedstrijd live de huiskamers in wordt gestraald.

Oeeeeeh

Bij de eerste bal die een halve meter over hem heen gaat, klinkt het ‘oeeeeeeeehhhh’ door het Abe Lenstra Stadion. Maar dan is het eindelijk tijd voor een feestje. Martin Ødegaard heeft voor het eerst als speler de bal aangeraakt! En daar blijft het vanavond bij.

De Noorse verslaggevers halen op de perstribune opgelucht adem. Zonder speeltijd hadden ze ‘hun’ Ødegaard na afloop waarschijnlijk niet eens kunnen spreken. Eenmaal onder de douche vandaan staat de publiekslieveling iedereen kalm en netjes te woord. „Maar dit is wel het saaiste onderdeel van mijn vak hoor”, lacht Ødegaard. „Nu ik mijn debuut heb gemaakt gaan alle Noorse verslaggevers terug naar huis, denk ik. En hoop ik.”

Ze zullen straks allemaal weer voor zijn neus staan als de huurling van Real Madrid er wekelijks twee in schiet. Want trainer Streppel belooft: „Ik wil hem rustig brengen en met een paar minuutjes is dat goed gelukt. Maar jullie gaan hem dit seizoen langer aan het werk zien.”