Grasmeester ontslagen vanwege bevroren veld

Southend United heeft zijn grasmeester Ken Hare op straat gezet. Een afgelaste wedstrijd wegens een bevroren veld was voor de club die op het derde niveau van Engeland uitkomt genoeg om dit besluit te nemen, zo schrijft Southend United op de eigen website.

Toch zegt de club niet over een nacht ijs te zijn gegaan. „We hebben weinig mensen ontslagen in de afgelopen twintig jaar. Ook trainers werden niet zomaar de laan uitgestuurd. Mensen verliezen doorgaans baan job als ze hun werk niet doen. We vinden het jammer dat we dit moesten doen.”

Onder het nulpunt

Na de eerste keuring werden er nog wel heaters op het veld gezet, maar dit had niet het gewenste resultaat toen de temperatuur tot ver onder het nulpunt daalde. De scheidsrechter besloot vervolgens het veld af te keuren. Bolton Wanderers zou zaterdag op bezoek komen, maar de gasten konden weer hun busreis van ruim vier uur terug maken.

In dezelfde competitie (League One) werd overigens ook het duel tussen Charlton Atheltic en Scunthorpe United afgelast. Voor zover bekend is de veldheer daar nog gewoon in dienst.