Feyenoorders zien parallellen met PSV

Het antwoord van Eljero Elia na de wedstrijd tegen Roda JC was heerlijk ontwapenend. Of de maker van de 0-2 in de bus Ajax ging kijken, luidde de vraag. „Nee, ik ga Call of Duty spelen”, zei de vleugelaanvaller. Elia was niet de enige Feyenoorder die het tijdens de lange rit van Kerkrade richting Rotterdam weinig kon schelen wat de concurrent zou doen. „Ik denk dat ik lekker met hem mee doe”, zei Rick Karsdorp. „Ik kijk niet heel vaak naar Nederlands voetbal”, aldus de verdediger. „We zien het wel wat ze doen. Het belangrijkste is dat we naar ons zelf kijken. Vandaag hebben we gewonnen, dus dan hoef ik niet naar Ajax te kijken.”

Liverpool

Zelfs aanvoerder Dirk Kuyt geloofde het wel: „Ik ben eerder benieuwd naar Manchester United – Liverpool, maar tot die wedstrijd begint kijk ik wel even naar Ajax.” Kuyt brak de ban door de openingstreffer te maken, een doelpunt dat arbiter Kevin Blom af had moeten keuren, omdat Kuyt buitenspel stond. „Ik hoorde het meteen na de wedstrijd, soms heb je een beetje geluk nodig.”

Maar geluk dwing je ook af. Feyenoord is in niks meer de dolende ploeg die het precies een jaar geleden was. Toen verloren de Rotterdammers de eerste wedstrijd na de winterstop, daarna volgden nog vijf verliespartijen. Na zeven keer op rij verloren te hebben, stopte eindelijk de martelgang.

PSV

Kuyt en zijn teamgenoten zien paralellen met PSV. In het eerste jaar onder clubman Phillip Cocu als trainer kenden de Eindhovenaren een dramatische reeks met als dieptepunt de mokerslag die Vitesse in het Phillips Stadion uitdeelde door met 2-6 te winnen. Memphis Depay was toen een van de vele spelers die na die wedstrijd huilend het veld afliep. Cocu riep de hulp in van de ervaren Guus Hiddink en bleek een leergierige pupil. Het seizoen daarop rechtten de Eindhovenaren hun rug en werden ze kampioen.

Scenario

Bij Feyenoord hebben ze hetzelfde scenario voor ogen. „Ik trek niet vaak paralellen, maar er zijn inderdaad overeenkomsten te zien”, erkent Feyenoordcoach Giovanni van Bronckhorst. Ook hij kende een moeizaam eerste seizoen als beginnend coach en ook hij had baat bij de komst van ervaren collega in de persoon van Dick Advocaat. „Ik ben heel erg blij met hoe wij op dit moment voetballen en waar we nu staan. Maar daar hebben we ook hard voor gewerkt. We stralen rust en zelfvertrouwen uit, er staat nu een heel ander Feyenoord op het veld.”

Tegenslag

„Tegenslag maakt een team sterker”, zegt ook Kuyt. „We zijn naar elkaar toegegroeid. Niemand wil meer meemaken wat er vorig seizoen is gebeurd. We zijn niet meer te vergelijken met het Feyenoord van toen. We een zelfbewuste groep, het gevoel is heel anders dan vorig jaar. Toen waren we onzeker en gingen de koppies meteen hangen na een tegenslag. Dat is nu niet meer het geval.”

Elia beaamt de woorden van zijn aanvoerder. „Het gaat nu ontzettend goed. We zijn stabiel, hebben het vertrouwen dat de goal toch wel valt. Ook als we wat minder spelen. Veel wedstrijden hebben we dit seizoen al in de slotfase beslist. Dat geeft aan dat we mentaal sterk zijn. Wat anderen doen is dan ook niet belangrijk.”