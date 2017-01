Feyenoorders laten zich inspireren door #SaltBae

Na het dabben en de mannequin challenge heeft de volgende juichhype de stadions van de Eredivisie bereikt. Toen Eljero Elia (assist) en Steven Berghuis (rake volley) zondagmiddag de openingstreffer van Feyenoord tegen NEC vierden, deden de aanvallers alsof ze in de keuken een stuk vlees van een snufje zout voorzagen.

Onder de hashtag #saltbae is dit in het buitenland al enige tijd een hit op social media en op de voetbalvelden. Vooral in Engeland weten de photoshoppers raad met dit fenomeen.

„Eljero en ik spraken voor de wedstrijd met elkaar en toen maakten we de afspraak dat we op deze manier zouden juichen”, aldus Berghuis na de 4-0 zege in eigen huis. „#saltbae is een hype op internet, vandaar. Verder is het niet heel belangrijk hoor, gewoon een beetje lachen.”

10 miljoen

Het begon allemaal op 16 januari, toen de Turkse chef-kok Nusret Gokce een video op Instagram plaatste waarop hij op zeer bijzondere wijze zout over zijn vleesgerecht strooide. Het filmpje is inmiddels meer dan 10 miljoen keer bekeken en er is zo’n 23.000 maal op gereageerd.

Na de 2-0 van Elia maakte ook Dirk Kuyt een #saltbae-gebaar. „Ik ken de kok toevallig goed, uit mijn periode in Turkije”, aldus de aanvoerder van de Rotterdammers. „In Istanbul heeft hij een heel goed restaurant, waar ik vaak heb gegeten. Nu heeft hij naam gemaakt via social media en doen veel voetballers hem na.”

Er zijn zelfs T-shirts te koop met daarop een afbeelding van de Turkse chef-kok:

Een van de bekendste voetballers die #SaltBae naar het voetbalveld heeft gebracht is Danny Welbeck van Arsenal:

Enkele andere fraaie creaties, gebaseerd op #SaltBae:

Dit is hét fragment uit de video waarmee het allemaal begon: