Federer richt alvast een tennisboyband op

Roger Federer gaat al een tijdje mee, maar tennissen kan je nu eenmaal niet eeuwig doen. Dus lijkt de Zwitser zich langzaam te richten op een nieuwe carrière. Tijdens de Australian Open oefent hij op zijn zangkunsten.

Hierin staat Federer (35) overigens niet alleen. Ook Tommy Haas (38) en Grigor Dimitrov (25) zijn al druk in de weer. Samen pakten ze tijdens een vrije avond in Melbourne de microfoon op om met zijn drieën Hard To Say I'm Sorry te zingen, terwijl de schoonvader van Tommy Haas (meervoudig Grammy-winnaar David Foster) zich achter de piano zette.

Eerlijk is eerlijk, heel slecht klinkt het niet. Al lijkt het er wel op dat Federer nog een beetje moet bijtrainen om het niveau en de power van Haas en Dimitrov te halen. Hij hoopt dan ook met ze de boyband Not Nsync te kunnen opstarten, zo laat hij weten in een tweet.

Vierde ronde

Tijdens de Australian Open laat de van een blessure teruggekeerde Federer weer goede vorm zien. Hij heeft inmiddels al de vierde ronde bereikt. Dimitrov kan zich bij hem voegen, als hij zaterdagmiddag wint van Richard Gasquet. Voor Haas zit het toernooi er al even op.