Eigenaar Wang Hui moet ADO bijna 2,5 miljoen betalen

ADO Den Haag heeft het kort geding tegen de Chinese eigenaar Wang Hui gewonnen. United Vansen, het bedrijf van de grootaandeelhouder, moet de voetbalclub de beloofde 2,48 miljoen euro alsnog betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald in een kort geding.

Wang, noch iemand anders van het Chinese bedrijf, was aanwezig bij de rechtszaak. Waarom is vooralsnog niet duidelijk, maar aangezien er tussen Nederland en China geen executieverdrag bestaat, is het niet mogelijk om de vorderingen zomaar te innen. De uitspraak is namelijk alleen geldig volgens het Nederlandse recht.

De kans is dus klein dat Wang het geld binnen afzienbare tijd zal overmaken. Wel kan ADO de aandelen van het Chinese bedrijf verkopen, om daarmee alsnog geld binnen te halen.

Mogelijkheid tot bezwaar

Daarentegen zou Wang binnen enkele weken nog bezwaar kunnen aantekenen tegen de uitspraak van de rechter. In dat geval gaat de rechtszaak nog verder. Voor ADO zou dat een groot probleem zijn, want de nummer veertien van de eredivisie zit zwaar in de financiële malaise. Zonder het geld van Wang zou de club zelfs ten onder kunnen gaan.

Eerder werd de club al door de KNVB onder verscherpt toezicht gesteld. Uiterlijk 1 februari moet de ondernemingskamer een sluitende begroting kunnen presenteren. Anders krijgt de Haagse club verdere sancties opgelegd.

Late betaling

ADO kwam in 2014 in handen van het Chinese bedrijf United Vansen. In een overeenkomst met eigenaar Wang werd afgesproken dat zijn bedrijf in drie termijnen 3,7 miljoen euro aan de voetbalclub zou overmaken. Van dat bedrag werd 1,4 miljoen te laat betaald. De rechter heeft nu bepaald dat Wang de resterende 2,3 miljoen en een voorschot van ruim 2,5 ton, plus rente, moet overmaken aan de Haagse club.

Volgens de rechtbank was Wang voldoende op de hoogte gesteld van het kort geding. ADO heeft de dagvaarding namelijk per aangetekende post, per koerier en per mail aan hem verstuurd.