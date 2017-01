Ecclestone na veertig jaar 'afgezet' als F1-baas

Bernie Ecclestone is niet langer de baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit is afgezet, zegt hij maandag tegen het Duitse 'Auto, motor und sport. „Ik leid de boel niet meer, ik ben weggestuurd. Het is officieel. Chase Carey zal mijn plek overnemen'', zo wordt Ecclestone geciteerd.

De BBC meldde eerder op maandag al dat het vertrek van Ecclestone eraan zat te komen. De Formule 1 is sinds kort in handen van mediagigant Liberty Media. Het Amerikaanse concern meldt zelf nog niets.

Matig als coureur

Als coureur kwam Ecclestone niet heel ver. Hij schreef zich in voor twee GP’s, maar verscheen nimmer aan de start. Vervolgens kocht hij het team Brabham en daarin bleek hij een stuk succesvoller, hij werd al snel de baas van de Formula One Constructors Association (FOCA). Al snel verdiende hij bakken met geld door de tv-rechten van de Formule 1 te verkopen. Hij wordt dan ook gezien als degene die de autosport op commercieel gebied enorm heeft laten groeien.

Overigens was hij een groot fan van Max Verstappen, die hij in de toekomst wel eens wereldkampioen ziet worden. „Verstappen is gewoon super. Die jongen wil alleen maar winnen. Hij heeft een sterke mening en is nergens bang voor. Naast Hamilton is hij de beste ambassadeur van onze sport. Na zijn zege in de Grand Prix van Spanje heb ik hem een zilveren plaquette gestuurd. Daar had ik een boodschap voor hem ingegraveerd."

Berucht

Echter zat er ook vaak genoeg een luchtje rondom Ecclestone, wat volgens velen hem ook weer een bepaalde charme bezorgde. Zo zou hij met een forse donatie de Labour-partij hebben beïnvloed, zodat ze een wetsvoorstel zouden doen voor het makkelijker maken voor de tabaksindustrie om te sponsoren. In 2014 moest hij voor de rechter verschijnen wegens het betalen van steekpenningen. Uiteindelijk kwam er een schikking, waarbij hij 75 miljoen euro betaalde.

Ondanks dat wordt hij vooral als een sieraad voor de autosport gezien. In totaal heeft hij al veertig jaar de leiding over de koningsklasse van de autosport.