Vraag naar privéjets stijgt rond ‘Deadline Day’

De tijd wacht op niemand, ook niet op de grote en financieel welgestelde voetbalclubs die de wereld rijk is. Op de valreep van de transferperiode proberen voetbalclubs zich te versterken met spelers om de selectie van een nodige kwaliteitsimpuls te voorzien.

Stijging

Niet alleen de privéjets stijgen op om op de gewenste bestemming aan te komen, maar ook de vraag naar deze vliegtuigen neemt aanzienlijk toe rond de zogenoemde ‘Deadline Day’. Rond de sluitingstijd van de transferperiode, zowel in de zomer als in de winter, stijgen de lastminutedeals om een jet te huren met maar liefst 20 tot 50 procent.

Premier League

Volgens Luxavation, een Britse chartermaatschappij die privéjets verhuurt, zijn er in Engeland zo’n 200 privéjets te vinden. Van die 200 worden er 70 beschikbaar gesteld voor de 20 clubs uit de Premier League, het hoogste voetbalniveau van Engeland.

De tijd tikt door en wegens allerlei belangen moeten de clubs zo snel mogelijk handelen. Door privéjets aan de gewenste speler ter beschikking te stellen, kunnen clubs snel de medische keuring met de toekomstige nieuwe aanwinst ondernemen en kan er ook direct een contract ondertekend worden.

Clive Jackson, de oprichter en directeur van Victor - een andere Britse chartermaatschappij - tegen Financial Times: „We hebben aanmerkelijk veel vluchtverzoeken binnengekregen deze week, vooral uit steden waar veel Premier League-clubs hun thuisbasis hebben.”

Londen

Het zal dan ook niemand verbazen dat de hoogste pieken uit Londen komen. Momenteel huisvest de Engelse hoofdstad maar liefst vijf Premier League-clubs (Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Crystal Palace en West Ham United). In Londen steeg de vraag naar privéjets met 15 procent in vergelijking met de week voor Deadline Day. Zo werd de Nederlandse linksback van Sunderland op de laatste dag getransfereerd naar Crystal Palace.

Adam Twidell, directeur van PrivateFly, een organisatie die wereldwijd privéjets verhuurt, zei dat de vraag naar hun privéjets in vergelijking met 2016 met 20 procent is gestegen. „Normale luchtvaartmaatschappijen wachten op niemand, ook niet op voetballers. De enige manier om een speler snel te vervoeren is middels een privéjet”, zegt Twidell.

Prijzig

Niet alleen spelers uit Engeland of Europa worden getransfereerd. Ook spelers die momenteel actief zijn in Gabon voor de Afrika Cup worden door hun werkgevers verkocht. Een lastminuteretourtje vanuit Gabon naar Engeland kost een club al zo’n slordige 73.000 euro. En dan is nog niet eens het tekengeld en het weeksalaris meegerekend.