Balotelli: is racisme legaal in Frankrijk?

Voetballer Mario Balotelli is erg boos nadat hij gisteren voor de zoveelste keer apengeluiden hoorde van de tribune. De spits speelde met zijn ploeg OGC Nice uit bij Bastia en de supporters van de thuisspelende club lieten zich van hun slechtste kant zien. „Is racisme legaal in Frankrijk?’’, vraagt de Italiaanse voetballer zich af op Instagram.

De voetballer uit zijn ongenoegen onder een compleet zwarte foto op Instagram. Over het gelijkspel van vrijdagavond kan hij kort zijn. „We zullen harder werken om ons doel te bereiken.’’ Over de supporters op de tribune had hij meer te zeggen. „Is het normaal dat Bastia-supporters de hele wedstrijd apengeluiden maken en niemand er iets aan doet? Is racisme legaal in Frankrijk?’’



Volgens de spits wordt het spelletje verziekt door dit soort racistische uitlatingen van supporters. „Voetbal is een geweldige sport, maar mensen zoals die supporters van Bastia maken het verschrikkelijk!’’

Het is niet de eerste keer dat de Italiaanse voetballer te maken krijgt met racisme. Als speler van AC Milan werd hij ook al racistisch bejegend door supporters van AS Roma. Die club kreeg toen een boete voor het gedrag van de fans.