Zlatan: Cristiano Ronaldo is geen natuurtalent

Cristiano Ronaldo won dit jaar alles wat er te winnen valt, inclusief de Gouden Bal voor de titel Beste Voetballer ter Wereld. Desalniettemin is Zlatan Ibrahimovic niet heel erg onder de indruk van de Portugees. Uiteraard vindt de Zweed zijn Portugese collega een goede voetballer, maar hij geniet meer van voetballers die zijn gezegend met natuurtalent.

Hard trainen

„Cristiano is het resultaat van heel hard trainen”, laat de spits van Manchester United aan de Amerikaanse sportzender ESPN weten. „Dat is niet natuurlijk.”

Zlatan genoot vroeger veel meer van de Braziliaanse Ronaldo, die onder meer voor PSV en FC Barcelona uitkwam. „Ik vond Il Fenomeno de allerbeste. „Hij was een voorbeeld van wat voetbal inhoudt. Neem alleen al zijn manier van dribbelen en sprinten. Bij alles wat hij deed, dacht ik: wow! Ronaldo was echt een natuurtalent. Hij werd geboren om te worden wie hij was. Hij heeft niet getraind om dat te bereiken, hij was uniek.”

Bij AC Milan speelde Ibrahimovic samen met een andere Braziliaanse baltovenaar. Het was niet zijn beste periode uit zijn loopbaan, maar desondanks genoot de Zweed met volle teugen van zijn teamgenoot. „Ik vond het mooi om te zien hoe hij met zijn wilde haardos dribbelde. Tegenstanders leken wel kinderen als hij er voorbijging.”