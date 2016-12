Voormalig nummer één Ivanovic stopt met tennissen

De voormalige nummer één van de wereld, Ana Ivanovic, beëindigt haar carrière als proftennisser. Dat heeft de 29-jarige Servische woensdag via sociale media aangekondigd.

Ivanovic heeft al langere tijd last van blessures en zegt daardoor haar oude niveau niet te kunnen halen. „Het was een moeilijke beslissing, maar er is nog genoeg om te vieren", aldus Ivanovic in een filmpje op Facebook. „Ik kan alleen blijven spelen als ik aan mijn eigen hoge verwachtingen kan voldoen. Dat kan ik niet meer, dus is het tijd om wat anders te gaan doen."

In 2008 stootte Ivanovic Maria Sjarapova van haar troon en werd ze de nummer één van de wereld. Ze won dat jaar het grandslamtoernooi van Roland Garros en haalde de finale van de Australian Open. Ze moest haar titel 'beste van de wereld' na twaalf weken alweer afstaan aan haar landgenote Jelena Jankovic.

In totaal veroverde ze vijftien titels, waarvan de laatste in 2014. Het jaar daarna wist ze nog de halve finale van het grandslamtoernooi in Parijs te bereiken, maar daarna kreeg ze te maken met een polsblessure. Daardoor viel ze afgelopen seizoen voor het eerst in bijna zeven jaar buiten de top-50.

Op Twitter schrijft Ivanovic dat ze al vanaf haar vijfde droomde van een carrière als proftennisser, nadat ze haar grote idool en voormalig landgenote Monica Seles op tv had zien spelen. Ze hoopt dat zij andere kinderen net zo heeft geïnspireerd als Monica Seles bij haar deed.