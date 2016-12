TONZON dolgelukkig met tweet Raymond van Barneveld

Het werd de tweet van de eeuw genoemd. De hoogste vorm van het pleasen van een sponsor. Met de tekst ‘Zin in partij tegen @jackpot180! Hopelijk straks weer even trefzeker net als de slimme HR-Radiatorfolie van TONZON. http://www.tonzon.nl/radiatorfolie’, zorgde darter Raymond van Barneveld woensdagavond voor urenlang vermaak op Twitter.

Het aanprijzen van een van zijn sponsoren lag er zó dik bovenop dat Twitterend Nederland veelal op een leuke manier aan de haal ging met de tweet. Radiatorfolie stond op een gegeven moment zelfs in de top 5 van trending topics.

Ton Willemsen, uitvinder en directeur van TONZON, is uiteraard dolblij met de aandacht voor zijn bedrijf en product. Speciaal voor het WK Darts in Londen sloot hij een sponsordeal met Van Barneveld. „Elke keer als hij de volgende ronde haalt, krijgt hij een bedrag erbij. Voor ons een mooie manier om met onze bedrijfsnaam en het logo in beeld te komen.”

Onderdeel van de sponsordeal is dat Van Barneveld op social media aandacht besteed aan zijn geldschieter. Willemsen: „We hadden enkele suggesties voor een tweet opgestuurd. De tweede zin van de bewuste tweet is van ons afkomstig, de eerste zin heeft Barney zelf bedacht. Prachtig toch?”

Dat in de aanloop naar de partij tegen Adrian Lewis in de tweede ronde voor zoveel positieve ophef zou zorgen, had Willemsen nooit durven dromen. Sterker nog, aanvankelijk was hij enigszins teleurgesteld in het twittergedrag van Barney. „Na de winst in de eerste ronde hadden we hem met het account van TONZON gefeliciteerd met de overwinning. Dat bericht werd om half 2 ’s nachts geretweet door Raymond van Barneveld. Maar wie kijkt er op dat tijdstip nou op Twitter? Aan het begin van de avond zou handiger zijn.”

Met de tweet die wél rond ‘prime time’ werd verstuurd, maakte Van Barneveld alles goed. De directeur van TONZON had zelf echter niet direct in de gaten hoe massaal het bericht werd opgepikt. „Ik had een feestje. Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje dat de tweet was verstuurd en zag ik dat die al 86 keer was geretweet, maar verder had ik geen idee. Ik ben eerder van het feest weggegaan om naar de partij van Van Barneveld te kunnen kijken. Tijdens de wedstrijd kreeg ik een telefoontje dat onze website eruit lag. Maar ik wilde eerst de wedstrijd afkijken, haha. Daarna had ik pas echt goed in de gaten wat er allemaal aan de hand was.”

Champagne

Willemsen durft niet te zeggen of deze aandacht daadwerkelijk de verkoop van zijn radiatorfolie zal stuwen. „Maar er hebben in ieder geval veel mensen een bezoek gebracht aan onze site. Vanwege de kerstdagen lagen onze advertentiecampagnes even stil, maar woensdagavond klikten er 3650 mensen op onze site. Een record voor ons. En dat allemaal dankzij de 183.000 volgers van Van Barneveld. Je weet nooit hoe zoiets uitpakt, maar wij zijn uiteraard dolgelukkig dat we deze deal met hem hebben gesloten. We hebben er nog geen tijd voor gehad, maar we trekken ongetwijfeld nog een fles champagne open. En we hopen natuurlijk dat Van Barneveld blijft winnen.”

