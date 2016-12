Stadionbouwers in Qatar krijgen ventilatiehelmen

Alle werknemers die in Qatar zijn aangesteld om stadions te bouwen voor het WK in 2022 krijgen een speciale ventilatiehelm. De bouwbakkers komen voornamelijk uit Nepal, India en Bangladesh.

Speciale helm

Tijdens de zomerdagen in Qatar kan de temperatuur soms oplopen tot boven de 50 graden. De nieuwe helm moet ervoor zorgen dat de stadionbouwers het minder warm krijgen tijdens het werken. De helm verspreidt koude lucht over het gezicht voor een periode van vier uur. De temperatuur zal met ongeveer 10 graden teruggedrongen worden. De hoofdbeschermers zijn ontworpen door wetenschappers van de universiteit van Qatar.

Schending mensenrechten

Er wordt volgens mensenrechtenorganisaties onder onmenselijke omstandigheden gewerkt en zijn er inmiddels al honderden doden gevallen. In mei overleed nog een werknemer uit India aan een hartinfarct, mede door toedoen van de hitte.

Er wordt vanuit alle hoeken van de wereld kritiek geuit op de WK-organisatie van Qatar, voornamelijk gericht op de werkwijze en werkomstandigheden.

Kritiek

De organisatoren van het WK presenteerden vandaag hun nieuwe helm, als reactie op alle kritiek. Met die ventilatiehelm op het hoofd zou het volgens de organisatie verantwoord zijn om tijdens de zomer door te werken. De helm is waarschijnlijk pas in de zomer beschikbaar.

Gianni Infantino

De FIFA-voorzitter Gianni Infantino is ondanks de toevoeging van de helm nog niet helemaal tevreden over de werkomstandigheden in Qatar. Hij blijft druk uitoefenen op de organisatie om voor verbetering te zorgen. „Er is vooruitgang geboekt, maar er moet meer gebeuren. Daar zullen wij op blijven hameren", liet Infantino in een persbericht weten na de presentatie van de speciale helm.