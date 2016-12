NK afstanden is klaar: verdeling van schaatstickets

De NK afstanden eindigden vrijdagavond in Thialf. Dat betekent dat bekend is welke Nederlandse schaatsers ons land zullen vertegenwoordigen op de EK allround en EK sprint volgend weekend in Heerenveen en welke schaatsers er op de individuele nummers bij de WK afstanden in Zuid-Korea in februari aan de start zullen verschijnen.

Bondscoach Geert Kuiper zal in een later stadium de schaatsers aanwijzen die tijdens de strijd om de wereldtitel op de olympische baan in Gangneung mogen uitkomen op de ploegachtervolging en de massastart.

Een overzicht van het deelnemersveld van Oranje: