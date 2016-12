Kritiek op speler na keiharde tackle op eigen zoon

De meeste voetballers die tijdens de winterstop in zonnige oorden vertoeven, laten via Instagram zien hoe fel de zon schijnt, hoe wit het strand is en hoe blauw zeewater kan zijn. De Argentijnse middenvelder Alejandro Gomez van Atalanta Bergamo pakt het anders aan.

In een filmpje is te zien hoe hij en zijn zoontje Bauti een balletje trappen op een strand in Dubai. Het jochie wil op een gegeven moment nietsvermoeden de bal onder zijn voet doorhalen, maar daar heeft papa geen trek in. Gomez vliegt met twee gestrekte benen richting de enkels van zijn zoon en kegelt hem genadeloos onderuit.

„Arme Bauti, normaal speel ik altijd vol de bal”, aldus de begeleidende tekst bij de video van de keiharde overtreding. Het hartje en de lachende smileys doen vermoeden dat zoonlief de aanslag heeft overleefd, maar Gomez krijgt in de reacties een hoop kritiek over zich heen.

Mensen verwijten hem dat hij het been van het kindje had kunnen breken. Een rode kaart was op zijn plek geweest, maar er was nu eenmaal geen scheidsrechter in de buurt... In de Serie A gaat hij de laatste weken ook al behoorlijk te keer. In de laatste drie wedstrijden voor de winterstop ontving hij telkens een gele kaart.