Het voetbaljaar van 2016

De financiële malaise bij FC Twente, de meest bizarre slotdag in de historie van de Eredivisie en geen Oranje bij het EK. Het gebeurde allemaal in 2016. Een top vijf Nederlandse voetbalmomenten van het afgelopen jaar

PSV pakt kampioenschap op bizarre slotdag

Na 33 speelronden voerde Ajax het lijstje aan met 81 punten en een doelsaldo van +60. De concurrent uit Eindhoven had hetzelfde aantal punten, maar moest het doen met een doelsaldo van +54. Het leek een hopeloze opgave voor PSV om de titel te verdedigen, al helemaal omdat Ajax op bezoek moest bij degradatiekandidaat De Graafschap. De Amsterdammers kwamen in die wedstrijd weliswaar op voorsprong, maar kon de winst niet uit het vuur slepen. Niemand minder dan De Graafschap-middenvelder Bart Smeets zette een dikke streep door de Ajax-rekening door zijn eerste goal in de Eredivisie te maken. Na 90 minuten stond het in Doetinchem 1-1 en had Ajax een zware domper te verwerken.

Tekenend was de balende Frank de Boer in de spelersbus na afloop van de wedstrijd. De schaal ging geheel onverwachts naar PSV en 8 mei 2016 zou de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest bizarre ontknopingen van de Eredivisie.

Oranje niet naar EK

Na een succesvol WK in Brazilië, waar Oranje de derde plek wist te veroveren, kon het de goede vorm niet voortzetten. De kwalificatiereeks voor het EK 2016 in Frankrijk liep uit op een ware nachtmerrie van elke voetballiefhebber en Oranjefan. In een poule waar IJsland, Turkije en Tsjechië de zwaarste tegenstanders moesten zijn dacht Nederland zich eenvoudig te kwalificeren. Maar Oranje kon geen potten breken en moest IJsland voor zich dulden. Het Nederlands elftal kon nog een ticket naar het EK afdwingen als het tweede of derde zou eindigen, maar ook Tsjechië en Turkije bleken te sterk. Geen Oranje op het EK.

De laatste keer dat zoiets gebeurde stampt uit 1984, toen het kampioenschap ook in Frankrijk werd gehouden. De wanprestatie om zich niet te kwalificeren werd gezien als een dieptepunt in de voetbalgeschiedenis van Oranje. Al helemaal omdat er dit jaar 24 landen mochten deelnemen aan het eindtoernooi, waardoor het moeilijker leek om niet te kwalificeren. Geen Oranje op de tribunes in Frankrijk, geen Holland Heineken House, geen nieuwe gadgets en niets of niemand om voor te juichen.

Chaos bij de KNVB

De slechte resultaten van het grote Oranje leken een weerspiegeling van de chaos bij de KNVB. Bondscoach Guus Hiddink werd de laan uitgestuurd en groentje Danny Blind nam het roer over. Daar begon het allemaal. Er werd dit jaar veel kritiek geuit op de voetbalbond. In het kort samengevat: onverwachts werd de inmiddels vaak bekritiseerde Hans van Breukelen technisch directeur van de bond, Marco van Basten stapte op als assistent-bondscoach, Dick Advocaat leverde zijn contract in na slechts drie wedstrijden als tweede assistent en bijna de gehele raad van commissarissen stapte op.

Daarnaast was er ook nog veel gedoe rondom Ruud Gullit en Van Breukelen over Gullits aanstelling bij Oranje, pakte de KNVB-bestuursvoorzitter Bert van Oostveen zijn koffers in, werd er ontzettend veel ophef gemaakt over het aanstellen van een prestatie –en innovatiemanager, bleef de kritiek op Van Breukelen zich aanhouden en als klap op de vuurpijl kwam Michael van Praag terug bij de KNVB waar hij niet al te warm ontvangen werd.

Twente gered van afgrond

Door het medium Football Leaks kwamen de financiële cijfers van FC Twente op straat te liggen. Uit die documenten bleek onder meer dat de club uit Enschede de boel had bedrogen met de transfer van Dusan Tadic en Hakim Ziyech. FC Twente was daarbij in zee gegaan met het dubieuze spelersinvesteringsfonds Doyen Sports. De toenmalige voorzitter Joop Munsterman sloot allerlei wurgcontracten, waardoor Twente in 2016 financieel en sportief aan de grond kwam te zitten. Die contracten gingen tegen de FIFA-regels in en werden zelfs verborgen gehouden van de KNVB. Twente kreeg daarvoor slechts boetes en puntenaftrek.

Het hoogtepunt kwam in 2016 toen de Tukkers aan de afgrond van faillissement stonden. De Eredivisionist werd bijna teruggezet naar de Jupiler League, maar kon net op tijd positieve cijfers weerleggen. De licentiecommissie van de KNVB besloot om Twente niet te laten degraderen en de club kon met een gerust hart blijven voortbestaan.

Wederopstanding Feyenoord

Na de winterstop van het seizoen 2015/2016 zette Feyenoord de slechte reeks voort. De Rotterdammers wisten negen keer op rij niet te winnen en vestigde zelfs een negatief clubrecord door zeven keer achter elkaar te verliezen. De wederopstanding van Feyenoord begon eind februari. De Stadionclub begon weer te winnen, maar had inmiddels een onoverbrugbare achterstand opgelopen op Ajax en PSV. De pijlen werden gericht op het bekertoernooi om het verloren seizoen toch nog wat kleur te geven.

Feyenoord won in de Kuip de bekerfinale met 2-1 van FC Utrecht. De fans, staf en de spelers verzamelden zich voor het eerst sinds 2008 weer op de Coolsingel om een gigantisch feest te bouwen. Vervolgens begon Feyenoord het nieuwe seizoen ijzersterk. De eerste negen wedstijden werden overtuigend gewonnen. Feyenoord verloor de eerste seizoenshelft maar één keer en mag zich met trots de winterkampioen van 2016 noemen.