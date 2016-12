Doelman raakt bal met zijn hand aan: penalty!

Hij is bekend gezicht in de Champions League en op EK's en WK's, toch maakt ook Cüneyt Cakir wel eens een foutje. De Turkse scheidsrechter ging afgelopen weekend lelijk in de fout tijdens het duel tussen Rizespor en Osmanlispor.

De internationale toparbiter wees naar de penaltystip, maar uit de beelden blijkt duidelijk dat het Osmanlispor-doelman Zydrunas Karcemarskas was die de bal met zijn hand raakte.

Een paar dagen later eindigde Cakir Globe tijdens de Globe Soccer Awards in Dubai op de vijfde plaats in de lijst met beste scheidsrechters ter wereld. Zijn Engelse collega Mark Clattenburg ging met de hoogste eer aan de haal.