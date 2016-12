Baas Russisch antidopingbureau erkent dopingfraude

Russische officials hebben voor het eerst toegegeven dat er sprake is geweest van bedrog bij dopingcontroles van grote competities, onder meer bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji.

Dopingfraude

Op 9 december van dit jaar werd in een rapport gesteld dat ruim 1.000 Russen profiteerden van het bedrog, dat tussen 2011 en 2015 zou hebben plaatsgevonden. In interview met The New York Times erkennen officials nu dat er werd gesjoemeld met resultaten van dopingscontroles, maar er wordt ontkend dat dit alles werd gesponsord door de staat: „Het was een institutionele samenzwering”, aldus Anna Antseliovich, baas van het Russische dopingagentschap Rusada.

Antseliovich verklaarde geschokt te zijn door de onthullingen, maar benadrukte dus dat de Russiche regering niet betrokken is geweest bij het dopingsysteem.

In een rapport dat eerder uitkwam schreef hoofdonderzoeker RIchard McLaren dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerd dopinggebruik. Er waren onder meer bewijzen van fraude bij dopingcontroles tijdens de Winterspelen in Sotsji.

Russen geven fraude voor het eerst toe

Dat de functionarissen nu toegeven is opvallend, omdat de Russen tot nog toe alles ontkenden. Zo verklaarde Vladimir Poetin dat „in Rusland nooit sprake is geweest van een door de staat georganiseerd dopingsysteem noch van ondersteuning, dat is onmogelijk”.

In juli richtte Poetin wel een nieuwe antidopingcommissie op die onder leiding staat van topofficial Vitali Smirnov. Die verklaarde tegenover The New York Times dat er veel fouten zijn gemaakt: „We moeten uitzoeken waarom jonge sporters hun heil zochten in doping.''

Volgens onderzoeker McLaren, die de onthullingen begin deze maand deed, is het een goed teken dat de dopingfraude niet langer wordt ontkend: „Maar ze proberen de schade wel te beperken. Je kunt de feiten op verschillende manieren uitleggen. Het wordt nu een soort woordenstrijd.”

Hoeveel Russische medailles er precies zijn gewonnen door dopinggebruik is niet duidelijk. McLaren zei eerder wel dat het om 'enkele' medailles gaat.