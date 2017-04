Brit heeft grootste martelwapencollectie ter wereld

Bij verzamelingen denken we vaak de klassieke varianten postzegels, stenen, voetbalplaatjes. Maar het kan een stuk extremer en wilder dan dat. Een van de meest absurde collecties ter wereld vind je in de schatkamer van Steve Santini. Hij heeft namelijk ’s werelds grootst aan martelwapens in zijn bezit.

220 stuks

Met 220 verschillende apparaten zou hij je op de pijnbank kunnen leggen. Dat wil de 53-jarige Brit gelukkig niet. Hij hoopt namelijk zijn eigen museum te openen, waarna alle bottenbrekers en spieruitrekkers voor iedereen te zien zijn. „Toen ik 25 was ben ik begonnen met het verzamelen van authentieke martelwapens”, vertelt Santini aan Metro. „Het eerste gereedschap dat ik kreeg, was een Duitse tool uit de zeventiende eeuw, bedoeld om vingers mee te verpletteren. Maar inmiddels heb ik heel veel variatie. Bijvoorbeeld een roller met scherpe ijzeren spikes. Deze werd dan over het uitgerekte lichaam van ondervraagden gerold. Ook heb ik een ijzeren masker met schroeven naar binnen toe op de plek waar je ogen zitten. Hiermee werden de ogen in een klap vernietigd.”

Ja, fris klinkt het allemaal niet wat Santini in zijn bezit heeft. Toch is hij absoluut geen fan van de marteltechnieken. „Ik vind het triest dat mensen zulke dingen hebben gecreëerd om elkaar mee te pijnigen. Mijn collectie heeft als uiteindelijke doel een anti-martelmuseum. Juist door te laten zien tot wat voor gruweldaden we instaat zijn, hoop ik de mensen te laten inzien dat we deze fouten niet opnieuw moeten maken.”

Bekijk ook: Gestoorde Duitser tovert huis om tot martelkamer

Hoewel hij geen liefhebber is, kwam Santini nog voor hij zijn verzameling begon al in aanraking met de wapens. Als extreme stuntacteur moest hij de martelwerktuigen regelmatig testen en dat wekte toch zijn interesse. „Eerst probeerde ik steeds weer van de wapens af te komen, maar naderhand besloot ik toch meer onderzoek naar ze te doen. Uiteindelijk besloot ik zelfs boeken erover te gaan schrijven. En nu heb ik de grootste collectie aan martelwapens ter wereld. En ja, die bevat veel interessante en gruwelijke spullen.”

Heksenjacht

Wat Santini de meest gruwelijke vindt? „Die die werden gebruikt om vrouwen te laten toegeven dat ze heksen waren. In Europa had je complete organisaties die op heksen joegen. De meest gruwelijke dingen werden gedaan tijdens het martelen van die ongelukkige vrouwen. Ze leden enorm en werden uiteindelijk gedwongen om te zeggen wat de anderen wilden horen. Het resultaat is dat duizenden vrouwen verspreid over het hele continent onterecht werden geëxecuteerd.”