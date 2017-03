Goed doel vindt klein fortuin in een paar sokken

Bij de vluchtelingenhulporganisatie Refugee Aid From Taunton (Raft) keken ze deze week raar tijdens het uitmesten van een paar dozen. Tussen alle gedoneerde kleren, midden in een paar sokken stuitten de medewerkers op een flinke smak geld.

Liefst duizend pond (dik 1.150 euro) bevond zich er in de opgevouwen sokken in een doos in Avon and Somerset. Het ging dus niet om een paar verloren muntjes, die de organisatie wel vaker tegenkomt.

Wintersokken

„Het was onze vrijwilligster Sue die de ontdekking deed”, vertelt Frederica Smith de oprichter van Raft tegenover Somerset Live. „Ze was de sokken die we hadden gekregen, aan het verdelen over pakketten. Ze zijn lekker warm in de winter en een kostbaar goed om uit te delen aan mensen in armoede.”

De politie gaat proberen om de rechtmatige eigenaar van de ponden te achterhalen. „Het zou wel eens van een oudere persoon kunnen zijn die vergeten is dat het geld in de sokken stak”, vertelt een woordvoerder van de politie in een statement. „Wanneer je je geld terug wil kan dat natuurlijk. Tenzij het je bedoeling was om het geld te doneren.”

Bewijzen

Het is uiteraard de vraag of dat zomaar gaat lukken. Bewijzen dat de sokken en het geld in kwestie aan jou toebehoorden is immers niet gemakkelijk.