Droombanen: glijbanentester en zeehondenknuffelaar

Lute Berends was gemeentesecretaris in Heerhugowaard en wordt nu gemeentesecretaris op de Fiji-eilanden. Wij zochten acht andere droombanen in de wereld.

Chef tropisch-eiland

Om toeristen te trekken naar de eilanden in het Great Barrier Reef bood de lokale VVV van Queensland een paar jaar geleden een van de beste banen in de wereld aan. En ene Ben Southall was de gelukkige die gekozen werd uit maar liefst 30.000 aanmeldingen. Jammer genoeg voor Ben was het maar een functie van zes maanden. In die zes maanden kreeg hij 100.000 euro om op een klein eilandje, genaamd Hamilton te passen. Ben woonde in een riant huis met zwembad en hoefde alleen een vlog bij te houden over zijn leven op het prachtige eiland.

Iedere dag aan de wijn

Wat dacht je van de hele dag wijn proeven in Californië voor een slordige 10.000 euro per maand? Deze droombaan kreeg Hardy Wallace van Murphy-Goode Winery. Om reclame te maken voor de mooie wijnen uit Californië kreeg Wallace een gratis huis en werd hem geleerd de perfecte wijn te maken. Verder moest hij bezoekjes brengen aan de 450 wijnmakerijen in de staat. Het enige wat hij daarvoor terug hoefde te doen, was het delen van zijn leven op Twitter.

Kwaliteitsmanager luxe bordeel

Deze baan klinkt werkelijk te mooi om waar te zijn. Toch bestaat de functie ‘kwaliteitsmanager in een luxe bordeel’ echt. En Jaime Rascone uit Chili is de geluksvogel die deze baan heeft. Zijn werk bij Fiorella Companions in Santiago houdt het volgende in. Iedere maand komen bij het bordeel nieuwe meisjes werken als VIP escorts. Na het sollicitatiegesprek en een fotoshoot worden zes meisjes geselecteerd voor de volgende ronde. Dan komt Jaime in beeld. Hij gaat letterlijk om de beurt met de meisjes naar bed en oordeelt of ze goed genoeg zijn om te werken in het luxe bordeel.

De zeehondenknuffelaar

Voor mensen die gek zijn van jonge dieren, is dit waarschijnlijk de beste baan in de wereld. Een Brits park van The National Trust zoekt mensen die willen knuffelen met babyzeehondjes. De baan bestaat uit het spelen en knuffelen van de tweehonderd babyzeehondjes die worden geboren in het reservaat van The National Trust. Wie zich aanmeldt heeft wel een grote verantwoordelijkheid: je krijgt namelijk ook de verantwoordelijkheid over de 37.000 papegaaiduikers.

Letterlijke droombaan

Roisin Madigan heeft een letterlijke droombaan, waar ze eigenlijk niets voor hoeft te doen. Voor zo’n 1.200 euro per maand moet de student van de Birmingham City Universiteit iedere nacht in een design bed slapen in de showroom van een winkel. Het bedrijf waar ze voor werkt verkoopt luxe ‘Savoirbedden’ die worden gemaakt voor het Savoy Hotel.

Rondreizende waterglijbaantester

Alleen al om als openingszin te gebruiken is deze job fantastisch. ‘En wat doe jij? Ik? Ik ben een rondreizende waterglijbaantester. En jij?’ Succes verzekerd natuurlijk. Vraag maar aan Tommy Lynch. Deze Engelsman had de baan bij First Choice maar liefst vier jaar en reisde voor dat bedrijf naar waterparken in onder meer Mallorca, Egypte, de Costa Del Sol, Cyprus, de Algarve, Dominicaanse Republiek, Mexico, Griekenland, Turkije, Florida, Jamaica en Ibiza. Oh ja, behalve de trips kreeg Tommy ook zo’n 35.000 euro per jaar van First Choice.

Naar mooie plekken fietsen

Bij Google zijn mensen in dienst die op een rare driewieler met daarop negen camera’s rondfietsen door mooie plekken in Frankrijk waar geen auto’s kunnen komen. Gekleed in witte Google T-shirts maken deze werknemers foto’s en filmpjes van ‘historical sites’ voor Google Maps. Zo fietsen deze jongens onder meer naar het Paleis van Versailles, de Jardin du Luxembourg en Les Halles.

Professioneel Netflix-kijker

Veel mensen zouden er een moord voor doen: een baan waarbij je niets anders hoeft te doen dan onderuitgezakt op de bank zitten en films en series kijken. Normaal gesproken doe je dit in je vrije tijd, maar bepaalde werknemers bij videodienst Tagger krijgen hiervoor betaald. Zij mogen de hele dag series en films op Netflix kijken. En niet om er een recensie over te schrijven. Nee, het enige wat zij doen is aangeven onder welk genre de serie of film valt.