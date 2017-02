Verdwaalde heli landt op weg om route te vragen

Als je de weg niet weet en Google Maps laat het afweten, dan zit er maar één ding op: de weg vragen. Dat gaat over het algemeen wat lastig als je in een helikopter zit. Dus dan kun je het beste je luchtschip even landen op een drukke weg, toch?

In Kazachstan landde een Mi-8 legerhelikopter op een snelweg en blokkeerde hij even het hele verkeer. Hij verbaasde andere bestuurders door uit te stappen en naar de eerstvolgende vravhtwagen te rennen. Daar vroeg hij de weg naar de dichtstbijzijnde stad, meldt RT.com.

Verdwaald

„Wat doet hij in vredesnaam?”, zegt iemand op de beelden. „Hij staat daar maar midden op de weg!” Later blijkt dat hij verdwaald is en de weg moet vragen. De filmers vragen zich nog wel af hoe hij in vredesnaam verdwaald kan zijn geraakt.



Natuurlijk werden er wel wat vragen gesteld wat er aan de hand was. De helikopter bleek op verkennende missie te zijn. Inmiddels is hij weer veilig terug op zijn eigen vliegbasis.