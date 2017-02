Passagier belt politie om homo in vliegtuig

Vliegen hoeft niet altijd even comfortabel te zijn. Te krappe stoelen, vliegangst of een overstuur kind in je buurt, genoeg factoren die je vlucht onprettig kunnen maken. Maar in slaap vallen tijdens een vlucht en wakker worden als onderdeel van een politie-onderzoek is wel heel bizar.

Het overkwam Mykki Blanco, rapper, dichterm LHBT-activist én homo. Blanco vloog van Toronto naar Detroit en viel in slaap. De man naast hem voelde zich niet comfortabel naast 'iemand zoals Mykki' en besloot de politie te bellen om te klagen over zijn buurman.

In slaap gevallen

„Ik vloog van Toronto naar Detroit Michigan en toen ik wakker werd bleek de heer naast mij de politie te hebben gebeld”, twittert de artiest. De klacht blijkt te zijn dat de medepassagier het niet zo heeft op queer hiphoppers.

Alsof het nog niet erg genoeg is, meldt Blanco ook nog dat de agenten hebben gedreigd hem op te sluiten als hij nog meer vragen zou stellen.

Onduidelijk

Het is onduidelijk hoe het incident is geëindigd, meldt Refinery29. Delta heeft niet echt goed imago, in het verleden werd de maatschappij ook al beschuldigd van racistisch en homofoob gedrag. Op social media wordt wel op Mykki gereageerd: „Hi Mykki, ik kan echt niet geloven wat mijn ogen nu lezen. Sorry dat je deze ervaring had. Discriminatie is niet toegestaan, we houden van al onze passagiers.”