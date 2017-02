Nog geen Valentijnsdate? Trek je roze lingerie aan

Nog geen date voor Valentijnsdag? Ren als vrouw dan snel naar je kledingkast en trek je roze lingerie uit de kast, want volgens feng shui goeroe Hanz Cua kan het dragen van roze ondergoed helpen bij het vinden van de ware liefde.

Cua meldt dat in een Facebookvideo, waarin hij ook tevens ook zegt dat het dragen van de gekleurde kristallen rozenkwarts ervoor kan zorgen dat jij een lekker ding aan de haak slaat. Daarnaast adviseert Cua dat mensen zonder Valentijnsdate hun profielfoto moeten veranderen op social media, de eerstvolgende keer een wens moeten doen met volle maan en alle sexy en naaktfoto's uit huis en van hun mobieltjes moeten verwijderen, om de kansen in de liefde te vergroten.

Misschien is het advies van Cua volgens velen compleet flauwekul, maar het filmpje van de feng shui goeroe bezorgt hem de nodige likes via ABS-CBNnews en zorgt voor enorme hilariteit bij de reacties. Zo meent een lezeres dat de theorie van Cua zeker kan werken als je enkel roze ondergoed draagt: ,,100 procent effectief, let maar op mijn woorden."

Wat vinden jullie?