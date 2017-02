Man verandert in Gladiator en doodt doodrijder vrouw

Fabio di Lello (34) verloor vorig jaar zijn vrouw bij een verkeersongeluk. De 33-jarige Roberta Smargiassi reed op haar scooter door de stad, toen een autobestuurder het rode licht negeerde en haar doodreed.

De dader – de 22-jarige Italo D'Elisa – werd aangehouden en zou eind deze maand voor de rechter moeten verschijnen. Di Lello besloot echter om zelf het vonnis te vertrekken. Hij veranderde de omslagfoto op zijn Facebookprofiel in die van Russell Crowe als Gladiator (de film uit 2000) en opende de klopjacht op D’Elisa.

Wapen op het graf

Zijn zoektocht eindigde in een café in het stadje Vasto (ruim 40.000 inwoners), dat zo’n 200 kilometer ten westen van Rome ligt. Di Lello schoot D’Elisa dood met een 9 millimeterpistool, dat hij vervolgens op het graf van zijn vrouw legde. Kort daarna arresteerde de politie hem. Voordat hij officieel in staat van beschuldiging wordt gesteld, vindt er eerst een lijkschouwing plaats, zo meldt The Telegraph.

Advocaat Giovanni Cerella stelt dat Di Lello bang was dat het Italiaanse rechtssysteem zou falen en D’Elisa niet hard genoeg gestraft zou worden voor zijn daden. „Hij werd gekweld door dat idee. En hij was woedend omdat meneer D'Elisa zijn verontschuldigingen nog niet had aangeboden voor het ongeval. Fabio was in shock en depressief, maar ik had nooit gedacht dat hij iets als dit zou doen.”

Gladiator

In de film Gladiator opent Maximus (gespeeld door Russell Crowe) ook een dergelijke klopjacht als zijn vrouw en zoon zijn vermoord. Hij kondigt dan aan dat zijn wraak zoet zal zijn. Of het nu in dit leven of het volgende is.