Kapper brandt het haar van zijn klanten

Een Palestijne kapper zet zijn klanten graag in vuur en vlam. Zijn speciale kappersbehandeling zou goed zijn voor het haar en de bloedcirculatie.

Kapper Ramadan Edwan wordt ook wel de 'vuur-barber' genoemd. In zijn salon in Rafah, een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook onvangt hij heel wat klanten, waarvan hij het haar in de fik steekt. Ramadan strooit wat brandbaar poeder in het haar van zijn klanten en steekt dit vervolgens aan, daarna begint hij met het stylen van het haar (dit doet hij met blote handen), dit meldt The Sun. Je zou denken dat er weinig overblijft van een het haar, maar wonder boven wonder gaan er geen haren verloren.

Ramadan stijlt het haar met zijn blote handen terwijl ,,Het voedt het haar en het beschermt de wortel van het en het haar oliën, zegt de kapper.