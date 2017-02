Italiaanse artsen spijbelen van hun werk

Maar soms gebeurt het werk ontwijken ook met toestemming. Vooral in de gezondheidssector is dat het geval. Twaalf procent (zo’n 80.000 man) heeft namelijk een medische verklaring, waardoor ze het werk waarvoor ze betaald krijgen niet hoeven te doen. Ook heeft Palermo een kleine driehonderd vuilnismannen, die van hun dokter de stoep niet mogen schoonvegen.

Het werkontwijkend gedrag is iets waar Italianen bekend om staan. Afgelopen jaar werden er zelfs 35 spijbelaars gearresteerd en 195 werden er onder streng toezicht geplaatst. De – inmiddels voormalig – Italiaanse premier Matteo Renzi voerde daarom al enkele maatregelen in, waardoor werknemers makkelijker kunnen ingrijpen. Zo werd de ontslagwet versoepeld en mogen werknemers camera’s ophangen.

Bovendien bleken de collega’s in het Loreto Mare-ziekenhuis het onderling af te stemmen wie wanneer niet werkte. Zo zijn er beelden, waarop te zien is dat een paar collega’s inklokken voor zichzelf en diverse collega’s, die ondertussen elders waren.

Wat de artsen gingen doen, dat verschilt heel erg per geval. De een kluste bij als chefkok in een restaurant, terwijl een ander zich door een taxi regelmatig naar de tennisbaan liet rijden tijdens zijn shift, een ander ging weer juwelen kopen.

Napolitaanse artsen nemen het niet zo nauw met hun werktijden. Dat blijkt uit een langdurig onderzoek van de lokale politie, zo weet La Stampa . In totaal 94 dokteren hebben tijdens hun dienst er vandoor gaan, zo blijkt uit beelden van verborgen camera’s. In 55 gevallen ging het om medici die huisarrest hadden.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!