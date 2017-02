Gemeente plant per ongeluk bomen op voetbalveld

Op social media worden er de nodige grappen gemaakt over de mislukte actie. „Iemand zin in e en potje tree a side?", „Rangers heeft een bod gedaan op Tree van Logie Durno" en „Hier zat een diepgewortelde gedachte achter."

„We bieden onze excuses aan voor alle ongemakken die dit heeft veroorzaakt”, vertelt een woordvoerder. „Er zijn nog grote velden er naast voor gemeenschappelijk gebruik. We laten deze bomen dus staan totdat we een overeenstemming bereiken met de bewoners.”

De gemeente heeft inmiddels zijn excuus aan te bieden. „Het lijkt erop dat we de verkeerde bomen hebben gepland op dit veldje”, zo zegt een woordvoerder tegenover de BBC . „Het werd weliswaar weinig gebruikt, maar het mag duidelijk zijn dat de gemeenschap hier geen belang bij heeft.”

De gemeenteraad van Logie Durno heeft een opmerkelijk foutje gemaakt in het indelen van de gemeentelijke ruimte. Op een voetbalveldje in het Schotse stadje zijn namelijk tal van bomen geplaatst.

