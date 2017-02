Bikinimodel slaat presentator met losse handjes

Hier in Nederland hoeven we ons nog lang geen zorgen te maken over verbranden onder de zon. Maar in Brazilië schijnt het zonnetje al lekker. Op tv werd daar door een presentator uitgelegd hoe je zonnebrandcreme aanbrengt. Dat met behulp van bikinimodel Rayssa Teixeiro Melo.

Een pittige tante, zo blijkt. De dame laat namelijk niet zomaar over zich heenlopen. Wanneer de presentator tijdens het smeren probeert aan haar billen te zitten, pakt ze zijn hand en duwt ze hem weg. „Nee, dit zijn mijn billen”, zegt ze wanneer de presentator richting haar billen reikt. Twee andere presentatoren staan er ongemakkelijk bij te kijken.

Waarschuwing

Vervolgens vraagt de presentator of hij nog een keer mag smeren om te demonstreren. Daar stemt Rayssa uiteindelijk mee in. De presentator heeft overduidelijk niet geleerd van de vorige waarschuwing en probeert het weer. Dit keer moet hij het bekopen met een klap in het gezicht.



Drie keer is scheepsrecht, zou je denken. Voor de perverse presentator niet: ook na de derde keer probeert hij het bikinimodel gewoon weer te bevoelen. Zelfs na de twee duidelijke waarschuwingen van de dame, vindt hij dat hij het recht heeft om zonder toestemming gewoon nog even aan haar billen te zitten. Ondanks dat er is besproken dat hij het niet meer zou doen.

Clown

Rayssa is het zat en loopt de set af terwijl ze hem een clown noemt. Online zijn al heel wat filmpjes verschenen met de beelden. Let op: in het onderstaande filmpje zie je alle drie de incidenten. Wel worden ze in het filmpje nog een keer herhaald.

Volgens Daily Mail werd het fragment uitgezonden tijdens voorlichting over gezondheid, op nationale tv. Rayssa noemt het incident niet op haar eigen sociale media, waar ze inmiddels een hoop volgers heeft vergaard. Wel wordt ze op sociale media bijgevallen. „Heel goed van haar”, zegt iemand. „Ze zorgt tenminste dat ze respect krijgt.”