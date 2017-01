Vrouwen in India mogen mes mee in openbaar vervoer

Een ietwat verontrustende mededeling van de regering in India: in Delhi mogen vrouwen die het openbaar vervoer in de vorm van de Delhi Metro gebruiken, vanaf nu een mes bij zich dragen ter bescherming. Dat maakte de CISF (The Central Industrial Security Force) vrijdag bekend.

Vrouwen hebben toestemming om kleine messen met een maximale lengte van zo'n 10 centimeter te dragen in het openbaar vervoer van de enorme stad. Ook mogen er weer lucifers en aanstekers in het openbaar vervoer meegenomen worden, deze werden eerder nog opgenomen op een lange lijst met verboden voorwerpen.

Register

Degene die er voor kiest om het kleine wapen bij zich te dragen, dient gegevens af te staan aan de beveiligers van de stations. „We bekijken de voorwerpen en schrijven de vrouwen in in een register, zodat ze kunnen worden getraceerd als dat nodig is", aldus een medewerker van de CISF tegen The Hindustan Times.

Stijging (seksueel) geweld

De Delhi Metro wordt gezien als het belangrijkste openbaar vervoersmiddel van de stad. Bijna vier miljoen mensen gebruiken de metro dagelijks. De metro wordt door zowel mannen als vrouwen gebruikt, maar heeft bij ieder metrotoestel al een aparte wagon waar enkel vrouwen zijn toegestaan, om de veiligheid te waarborgen.

Toch is het openbaar vervoer in India de laatste tijd voornamelijk slecht in het nieuws, vanwege een schokkende stijging van het aantal meldingen omtrent molestaties, misbruik en aanrandingen. Na afloop van oud en nieuw kwamen er bijvoorbeeld massaal meldingen binnen van vrouwen die waren aangerand in de stad Bangalore.