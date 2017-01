Vrouw steekt vriend neer wegens opeten alle frietjes

Leuk is het niet, wanneer je liefje al je frietjes op eet. Maar de reactie van de 34-jarige Dianne Margaret Clayton gaat wel erg ver. Zij stak haar vriend met een mes tijdens een ruzie over wie de friet had opgegeten.

De Britse vrouw was zo geïrriteerd om het feit dat de frietjes helemaal op waren, dat ze een mes pakte waarmee ze haar vriend, Simon Hill, in zijn schouder stak.

De 34-jarige gaf haar misdaad donderdag tegenover de rechter toe. Het leverde haar een gevangenisstraf van 26 weken op, weet Metro UK.

Zelfgemaakte chips

Volgens aanklager Parveen Akhtar begon de ruzie in november nadat het stel bij vrienden op bezoek was en er zelfgemaakte frietjes werden bereid. „Simon at ze allemaal op, waardoor Dianne boos werd. Mensen zagen dat ze hem in zijn gezicht sloeg voordat ze de kamer verliet. Ze pakte een mes uit de keuken, stak hem daarmee en veroorzaakte een ondiepe wond.”

Goede relatie

Richard Prew, Clayton's advocaat, vertelt dat de vrouw zich niet veel van de gebeurtenis herinnert doordat ze had gedronken. „Ze heeft zelf ook wat verwondingen die ze niet kan verklaren.” Volgens Prew was er geen sprake van eerdere gewelddadige incidenten en had het stel een goede relatie tot het frietjesincident.