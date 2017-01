Vrouw ‘broedt’ struisvogelei uit

Waarom zou je nog een hond of een kat in huis nemen als je ook struisvogel in huis kan hebben? De Britse Charlotte Harrisson kreeg van haar vader een ei van een emoe. Na 47 dagen ‘broeden’ kwam het ei uit en sindsdien is ze ‘moeder’ van emoe Kevin.

De emoe is het op een na grootste struisvogelsoort ter wereld en komt oorspronkelijk uit Australië. Charlottes vader kocht het ei via de veilingwebsite eBay. De vrouw is moeder van drie kinderen en eerder hield zij er al kippen op na. Ze plaatste het ei in een broedmachine in de kamer van haar zoon. Elke dag moest ze het ei wegen, omdraaien en de temperatuur en vochtigheid opmeten. „We hadden geen idee of het ei echt uit zou komen, maar we wilden het de beste kans geven”, zegt Charlotte tegen Metro UK.

Struisvogelgeluiden

Charlotte zocht op internet naar tips over hoe ze het ei het beste kon verzorgen. Ze leerde geluiden die emoes maken en deed deze na. Op 5 januari kwam het ei uit. Sindsdien is het leven van de kleine struisvogel te volgen op zijn eigen YouTube kanaal. „Vanaf het eerste moment dat hij geboren werd, was hij gelijk aan mij gehecht." Charlotte kan nog niet helemaal geloven dat het is gelukt om een ei dat via internet is gekocht ook echt ‘uit te broeden’.

Het is nog niet duidelijk of Charlotte en haar gezin de kleine emoe houden of dat ze hem afstaan aan een emoeboerderij.