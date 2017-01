Vermiste lynx Findus is terug in Duitse dierentuin

„Findus is nog een beetje zenuwachtig en rust uit in zijn hok. Het lynxpaar blijft vooralsnog binnen en in de veiligheid van het verblijf”, aldus ZOOM Erlebnistwelt Gelsenkirchen op Facebook. De medewerkers van de dierentuin kunnen opgelucht ademhalen dat hun bewoner Findus weer terug is.

De lynx was al sinds zondag vermist. Het water rondom zijn verblijf in de Duitse dierentuin was bevroren, waardoor hij de spreekwoordelijke benen kon nemen. Er werd vermoed dat Findus zich in de bossen nabij de dierentuin schuil hield en er werd een zoekactie op touw gezet, waarbij onder meer met een drone naar de lynx gezocht werd.

Lynxen zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar uiteraard wilde de ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen hun bewoner graag weer veilig thuis krijgen. Het beestje werd uiteindelijk op vrijdagavond opgemerkt door een bewoner, die de politie op de hoogte stelde van zijn vondst.

Ongedeerd

Nadat Findus was gelokaliseerd door vier medewerkers van de dierentuin, zorgde een dierenarts ervoor dat het diet door middel van een verdovingspijl makkelijk meegenomen kon worden naar huis, waar hij weer herenigd werd met zijn partner, vrouwtjeslynx Clara.

Volgens de verzorgers is Findus ongedeerd. Clara, leek niet erg onder de indruk van zijn terugkeer. De dierentuin meldt tevens dat Findus vandaag is getrakteerd op een „liefdevol bereid ontbijt”, bestaande uit konijnen.

Bezoekers van ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen die Findus gemist hebben, moeten nog even wachten voordat ze hem en Clara weer kunnen aanschouwen. „We moeten wachten op warmere temperaturen, voordat we de lynxen weer naar buiten laten”, vertelde Sabine Haas van de dierentuin aan RP Online.