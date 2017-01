Van leerling zwangere docent krijgt 10 jaar cel

Alexandria Vera uit Texas moet de komende tien jaar in de gevangenis doorbrengen, zo meldt onder andere Daily News. De 24-jarige lerares werd zwanger van haar dertienjarige leerling, waarmee ze bovendien een relatie had.

De docent en de jongen kwamen in contact via Instagram, waarna er al snel een relatie opbloeide met een kind als gevolg. Bovendien zouden ze hun liefde niet heel erg privé houden. Volgens een medeleerling kneep de jongen Vera nog wel eens in haar kont, terwijl de hele klas toekeek.

Volgens Vera had de familie van de jongen ook geen probleem met hun verhouding. Zo bleef de lerares (voorgesteld als zijn vriendin) regelmatig bij hem slapen. Ze zouden mede daardoor haast dagelijks seks hebben. Aanvankelijk waren de ouders volgens haar verheugd met het nieuws dat ze opa en oma gingen worden. Echter trokken ze zich wat meer terug nadat er vragen van de kinderbescherming op hun bord kwamen te liggen.

Onderwijzen en opvoeden

De rechter was een stuk meer uitgesproken over deze situatie. „We willen dat onze leraren onze studenten onderwijzen en opvoeden. Verder moeten ze hun handen thuishouden.” Een therapeut probeerde het nog wel voor Vera op te nemen. „Ik denk dat ze gedreven werd door haar liefde voor hem.”

Uiteindelijk liet Vera een abortus plaatsvinden, waarna ze zich zelf aangaf en vast werd gezet. In de tussentijd kwam ze nog wel op borg vrij, waarin ze voor opschudding zorgde door tijdens een hardlooprondje vlak langs de school waar ze lesgaf te rennen.