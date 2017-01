Vader en dochter wereldrecordhouder breedste tong

Zo vader, zo dochter. Byron Schlenker en zijn dochter Emily zijn allebei trotste wereldrecordhouders voor de breedste tongen ter wereld. Wij wisten niet eens dat er een wereldrecord van was, maar Byron heeft de breedste tong bij de mannen en Emily bij de vrouwen.

De tong van de 47-jarige Byron is 8,6 cm breed, om je een indicatie te geven, dat is 2 cm breden dan een Iphone 6. Zijn 14-jarige dochter Emily heeft duidelijk de genen van haar vader, haar tong is nu al 7,3 cm breed, meldt Barcroft.

Per toeval

Byron ontdekte zijn wereldrecord per toeval. Emily had voor een schoolproject een exemplaar van het Guinness Wereldrecordboek mee. Toen hij de foto van de toenmalige recordhouder zag ging er bij hem een lichtje branden. De man liet zijn tong meten en wat bleek? Zijn tong was nog groter dan de vorige recordhouders.

Zijn dochter wilde er eerst maar weinig van weten, maar ook zij kwam tot de conclusie dat ze een extreem grote tong had. „Ik moest er even over nadenken, maar toen zag ik in dat het eigenlijk wel heel grappig was. En hoeveel mensen kunnen nu zeggen dat ze in het Guinnes Wereldrecordboek staan?" zei Emily. Ook vader Byron is erg trots dat hij in zijn lievelingsboek te vinden is.

Flauwe grappen

Byron wordt inmiddels al herkend in zijn woonplaats Syracuse in New York. Met name Byrons vrouw Vicki krijgt van haar vriendinnen heel wat opmerkingen over wat haar man allemaal kan met zijn brede tong, maar dat lacht de familie weg.