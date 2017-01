Ophef over nieuwe McDonald's in Vaticaanstad

De paus kan sinds kort vlak bij zijn huis in Vaticaanstad genieten van een vette hap. Fastfoodketen McDonald's heeft er namelijk een vestiging geopend. Zeven dagen per week kan men van 06.30 uur 's ochtends tot 23.00 uur 's avonds een burger verorberen in het restaurant.

Het restaurant staat vlak bij het heiligdom van de staat: het huis van de Paus. De vestiging wordt al liefkozend McVaticaan genoemd. Toch is niet iedereen blij met het nieuwe restaurant. Een aantal kardinalen woont recht boven het restaurant en is niet geïnformeerd over de bouw.

Commotie

Het levert wel geld op, de fastfoodketen betaalt 30.000 euro huur aan de staat. Toch noemt kardinaal Elio Sgreccia de nieuwe vestiging verdorven en een dwaalspoor. Het is volgens hem een schande dat er zulk ongezond voedsel wordt verkocht, aldus The Mirror



De verhuurder van het pand snapt niet waarom er zoveel ophef is ontstaan over de nieuwe vreetschuur. Er zijn namelijk nog twee vestigingen in Vaticaanstad. Alleen bevinden die zich niet in gebouwen die eigendom zijn van de overheid. De paus heeft nog niet gereageerd op de commotie.