Oeps! Verlovingsring valt in water na aanzoek

Het is bijna een sport om je geliefde op een zo romantisch mogelijke plek ten huwelijk te vragen. Dat kan op een plek zijn die voor het koppel veel betekent, maar ook op een plek die gewoon prachtig is. Bijvoorbeeld bij een waterval.

Onwijs romantisch natuurlijk, maar je moet wel een klein beetje oppassen. Een plek als een waterval brengt namelijk nogal wat risico's met zich mee. Bijvoorbeeld dat je van de spanning de ring per ongeluk in het water laat vallen. Het overkwam Isaiah Adams en zijn vriendin Grace.

Leien dakje

Isaiah vroeg zijn verkering ten huwelijk in het Cunningham Falls State Park in Maryland, Amerika. Alles lijkt van een leien dakje te gaan. De vraag wordt gesteld, er is ontroering en natuurlijk wordt er volmondig ja gezegd. Tot zover lijkt alles goed te gaan.



Tot Isaiah de ring om de vinger van Grace wil schuiven. De twee zijn wat nerveus, waardoor de ring uit de handen van de twee glipt. Zo het water in. En dat stroomt nogal vlot bij een waterval. Het is ondanks een zoektocht dan ook einde verhaal voor de twee.

Tranen van blijdschap

„Ik huilde in eerste instantie van blijdschap, daarna van de schrik. Ik keek hem in zijn ogen en was in shock!”, vertelt Grace. De ring is helaas nooit meer gevonden. Gelukkig mag dat niet baten: de twee zijn wel nog steeds verloofd en hopen binnenkort in het huwelijksbootje te stappen.