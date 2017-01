Man heeft al 18 jaar buikpijn door vergeten schaar

Als je constant buikpijn hebt, is het toch wel een keertje tijd om te gaan kijken wat er dan precies aan de hand is. Een man uit Vietnam vond zichzelf wel een hele grote aansteller, hij ging na 18 jaar chronische buikpijn toch maar eens langs de huisarts.

De 54-jarige Ma Van Nhat heeft in 1998 een operatie gehad na een auto-ongeluk. Bijna twee decennia lang had hij daarna buikpijn. Pas toen kwamen de dokters erachter dat er met die operatie iets niet helemaal goed is gegaan: er is namelijk een schaar in zijn buik achtergebleven aan het eind van de operatie.

Operatie

Het kleine schaartje is vlakbij de dikke darm terecht gekomen en werd dankzij een echo ontdekt. Afgelopen weekend ging hij drie uur lang onder het mes om het schaartje te laten verwijderen. „Hij herstelt goed”, zegt Ngo Trung Thang volgens Metro UK, directeur van het Gang Thep Thai Nguyen ziekenhuis.



Bijna twintig jaar lang had Nhat een vrij normaal leven, eten en drinken ging prima. Alleen die buikpijn bleef altijd. Hoe het kan dat de schaar er terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan naar het bijzondere voorval.