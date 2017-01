Man fietst al 30 dagen, 500 km de verkeerde kant op

Op zaterdag 28 januari wordt het Chinees nieuwjaar gevierd en zo'n jaarwisseling wil je natuurlijk samen vieren met vrienden en familie. Een Chinese jongen die ruim 1600 kilometer van zijn familie vandaan woont en geen treinticket kon betalen, besloot naar ‘huis’ te fietsen. Pas na een maand bleek hij compleet de verkeerde kant op te rijden. Gelukkig kreeg hij hulp...

De jongeman was al 30 dagen onderweg vanuit Rizhao naar zijn familie in Qiqihar, toen de politie de man vond. De man vertelde dat hij geen kaart of verkeersborden kon lezen, meldt The Independent. Hij had de weg gevraagd aan mensen onderweg, maar die hebben hem dus steeds de verkeerde kant opgestuurd. Op het moment dat de politie de man zag, was hij al bijna 500 kilometer de verkeerde richting opgefietst.

Tijdens zijn tocht sliep de man in internetcafés, China kampt nu met een extreem koude winter en dat maakte zijn trip extra zwaar. Nadat de politie dit verhaal had gehoord, heeft ze samen met medewerkers van de tolweg een treinkaartje voor de man gekocht. Nu maar hopen dat hij alsnog op tijd is voor het Chinees nieuwjaar.