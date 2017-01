Koud? In het Russische Oymyakon is het soms -52℃

Heb je het koud? Dan moet je het Russische dorpje Oymyakon eens bezoeken. Op dit moment is het daar -38 graden, maar temperaturen kunnen daar gemiddeld wel -50 graden zijn, met een uiterste van zo'n -72(!) graden Celsius.

Dan hebben we het volgens Daily Mail wel over de koudste temperaturen ooit gemeten in het dorpje, waar zo'n 500 mensen wonen. Inwoners branden hout en kolen om henzelf warm te houden en werken voornamelijk als rendierhouder, jager of ijsvisser. Er groeit natuurlijk niets, dus eten de burgers uit Oymaykon voornamelijk rendier- en paardenvlees. De reden dat de lokale bevolking niet lijdt aan ondervoeding is volgens doktoren vanwege het feit dat de melk van hun dieren veel micronutriënten bevat.

Sneeuwvrij voor de kinderen zit er niet in: de school in het dorpje sluit pas als de temperaturen verder dan -52 graden Celsius dalen. En ondanks dat de kou voor je lichaam niet al te fijn is, levert het winterse landschap wel prachtige beelden op.



Overigens is het niet altijd ijskoud in het koudste dorpje ter wereld: in de zomer kunnen de temperaturen gewoon oplopen tot 30 graden Celsius.