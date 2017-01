Komiek verzint hilarische parodieën op sportklasjes

De hilarische posters zijn onderdeel van een project van de komiek: Obvious Plant. Hiervoor hangt hij grappige posters, plaatjes en verzoeken op in publieke ruimtes. Daarna is het afwachten geblazen voor Jeff Wysaki tot iemand ze opmerkt. Bekijk hieronder enkele van de creaties:

Wat dacht je van een lesje zwaardballet, meditatief doodwensen of wespendans? Het kan allemaal, volgens de posters van Jeff Wysaski. Wie overigens meer van het hardere werk is, heeft aan het fictieve 'moshpitten voor beginners' een goede.

In januari doen sportscholen steevast goede zaken door het goede voornemen van mensen om meer te gaan sporten. Een komiek heeft hier handig gebruik van gemaakt door zelfverzonnen sporten aan het bestaande aanbod toe te voegen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!