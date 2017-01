IS-strijders laten zelfgemaakte straaljager achter

Op social media zijn diverse foto's verschenen van een zelfgemaakt gevechtsvliegtuig dat de terreurgroep Islamitische Staat (IS) wilde inzetten in de strijd om de Iraakse stad Mosoel. De jihadi's hebben hun 'geheime wapen' onafgemaakt achter moeten laten.

Op de foto's is een grijze vliegtuigromp, een niet afgedekte motor en een met glas bedekte cockpit te zien. Een propeller, of ander 'vliegmechanisme' ontbreekt, net zoals de vleugels.

De IS-strijders maakten al gebruik van drones, maar dit geknutselde gevechtsvliegtuig leek een volgende stap te worden in hun 'luchtmacht'. Het vliegtuig lijkt een van de vele middelen die IS in de strijd wilde gooien tegen het Iraakse 'veiligheidsleger'. Deze troepen, gesteund door de Verenigde Staten, leggen de IS-strijders het vuur aan de schenen in Mosul. Ook is er bewijs opgedoken dat de IS in de universiteit van Mosul bezig was met het ontwikkelen van chemische wapens, meldt de International Business Times.