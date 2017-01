Duurste van Londen thuisbezorgde maaltijd is €1.100

Wie in Nederland iets laat thuisbezorgen doet dat vaak omdat het geen zin heeft om de deur uit te gaan en boodschappen te halen. Dankzij die bestelservice ben je dan vaak een paar euro meer kwijt, maar dat kan een stuk erger.

De duurste bezorgmaaltijd in Londen is namelijk wel extreem duur. Het restaurant the Drama Kitchen laat je namelijk 950 pond (ruim 1.100 euro) neertellen voor een bordje met voedsel, dat schrijft the Independent.

Zilveren bord

Het is echt voor de luxe-eters onder ons. Want wat je dan ontvangt, is ook bepaald niet niks. Sowieso wordt het eten niet in een doos of plastic bakje geserveerd, maar je krijgt er gewoon een zilveren bordje erbij. Daarop liggen de volgende ingrediënten vermengd tot een gerecht: een Schotse kreeft die vers van de markt is gehaald, de twee jaar gerijpte Parmigianino Reggiano-kaas, de Russische Imperial Ossetra-kaviaar, truffels uit Perigord en een 23 karaats goudblad. Daarnaast krijg je nog Kavalan Solist Vinho Barrique, een whiskey die bijna driehonderd euro per fles van 0,7 liter kost.

Behalve dat het volgens the Drama Kitchen de meest luxe schotel is, die je thuis ooit zal krijgen, zit er ook nog een sfeertje om het bezorgen heen. ,,Het eten wordt geserveerd met de juiste hoeveelheid dramatische flair.” Maar wil je erachter komen wat precies inhoudt, dan zal je tijdens een stedentrip naar Londen toch eens gek moeten doen.