'Crimineel die wil moorden doodt zichzelf'

Het lijkt erop dat een crimineel die in Ierland op weg was iemand te gaan vermoorden zichzelf per ongeluk heeft doodgeschoten. Eerst werd nog gedacht aan zelfmoord, maar de Ierse politie komt nu met een ander verhaal.

De crimineel werd dood gevonden in een gestolen auto in een voorstad van Dublin. In eerste instantie ging men uit van een zelfmoordactie, inmiddels lijkt het er toch op dat de 26-jarige man hele andere plannen had.

Liquidatie

De gestolen auto met valse nummerplaten stond namelijk op het privéterrein van een vreemde. Een opmerkelijke manier om zelfmoord te plegen. De politie denkt daarom dat de crimineel op weg was om een liquidatie uit te gaan voeren.



Volgens het Ierse The Independent gaat de politie er vanuit dat de man zichzelf per ongeluk heeft doodgeschoten. Waarom de rechercheurs dat denken, zeggen ze niet. Veel details over de dood van de man zijn niet bekendgemaakt.

Bendeoorlog

De politie doet nu onderzoek om erachter te komen wie er door de man vermoord had moeten worden. Het slachtoffer is een bekende van de politie en wordt gelinkt aan een van de twee grote criminele organisaties in Ierland die momenteel in een felle ‘bendeoorlog’ verwikkeld zijn.

Twee weken na dit incident viel het elfde dodelijke slachtoffer van het conflict tussen de beide groeperingen.