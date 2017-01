Circustijger maakt straten Monreale onveilig

Katten, konijnen, ratten of een incidentele vos op straat is de gemiddelde stadsbewoner inmiddels wel gewend. Het dierenrijk leeft gewoon door in de stad. Maar als er een tijger door de straten loopt, schrikken mensen toch wel een beetje. Dat bleek oom in de Italiaanse stad Monreale, meldt DailyMail.

Het dier ontsnapte uit zijn verblijf bij een reizend circus dat op dat moment in de Siciliaanse stad was. De tijger zorgde voor aardig wat paniek in de stad met ongeveer 38000 inwoners. De meeste mensen vluchtten snel winkels of café's in om te schuilen voor de tijger.

Foto's

Niet iedereen, sommige mensen bleven staan om te kijken om een foto te maken van de tijger. Dat deden ze wel van veilige afstand, Oscar, zoals de tijger heet, lag lekker rustig voor een winkel. De foto's konden van binnen of balkons worden genomen.



In een video is te zien dat de tijger rustig door de straten struint, terwijl hij voor flinke paniek zorgt. En niet alleen paniek, ook het verkeer wordt flink opgehouden. De tijger werd uiteindelijk gevangen en teruggebracht naar het circus. Daar was naast een speciale eenheid van de politie ook wel een verdovend middel voor de tijger voor nodig.



Zijn wandelingetje heeft hem overigens geen gekke consequenties opgeleverd. Maandag staat de tijger gewoon weer op de bühne.