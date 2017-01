Britse transgender jongen (20) is 4 maanden zwanger

De Britse Hayden Cross werd twintig jaar geleden geboren als vrouw. Inmiddels zit hij volop in zijn transformatie naar man, maar hij koos ervoor om dit proces even op pauze te zetten. De jongen is namelijk vier maanden zwanger.

„Het voelt raar omdat mijn lichaam in de overgang zit, het gaat eigenlijk tegen alles in wat er binnenin mij aan de gang is, maar ik had geen andere keuze," zegt Hayden. De twintiger is in september zwanger geraakt door een anonieme spermadonor die hij via Facebook heeft gevonden, meldt The Sun. De man kwam naar zijn huis en doneerde een potje sperma, verder wilde de donor niets weten, ook noemde hij zijn naam niet.

Grote kinderwens

Hayden wilde heel graag vader worden, maar het invriezen van zijn eicellen zou zo'n 4.600 euro kosten en dit kon de werkloze man niet betalen. Zijn kinderwens was groter dan zijn transitie en daarom besloot hij het proces tijdelijk te stoppen, zodat hij op de natuurlijke manier zwanger kon raken. „Ik zal de beste vader worden die er is."

„Ik had eindelijk het gevoel dat ik mezelf aan het worden was en een man werd, maar nu gaat mijn lichaam precies de andere kant op." De jongeman is nu ruim 16 weken zwanger. Na zijn zwangerschap zal hij zijn borsten en eierstokken laten verwijderen.