Barkeeper redt vrouw briljant van drogering

Een heldhaftige barkeeper heeft via de app Whisper laten weten hoe hij ervoor zorgde dat een vrouw in de bar waar hij werkte niet gedrogeerd werd, terwijl dat wel de bedoeling was.

De man, die anoniem wilt blijven, vertelt in de app dat hij een onbekende man iets in een vrouw haar drankje zag doen, toen hij aan het werk was. De barkeeper twijfelde geen seconde en deed iets waar slechts weinigen aan zullen denken: hij verwisselde de drankjes van de man en de vrouw.



De man redde hiermee de vrouw van gedrogeerd en mogelijk verkracht of beroofd worden, en keek toe terwijl de man het drankje - met daarin de drugs - zelf opdronk. Hoe het is afgelopen met de man is niet bekend.

Makkelijk

In 2015 liet YouTuber Joey Salads in een filmpje zien hoe makkelijk het eigenlijk is om iets in het drankje van iemand anders te doen, zonder dat je het doorhebt.

Hoeveel vrouwen er in Nederland jaarlijks gedrogeerd worden is niet bekend. Uit onderzoek van Movisie uit 2015 blijkt wel dat maar liefst 40,3 procent van de vrouwelijke Nederlandse bevolking minstens één vorm van seksuele grensoverschrijding heeft meegemaakt. Bij 14 procent van de vrouwen gaat het hierbij om geslachtsgemeenschap tegen de wil.