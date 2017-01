Asielbaas in de cel na doden katten en honden

De directeur van een Spaans dierenasiel is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en negen maanden. Dat heeft de Spaanse rechtbank dinsdag besloten. De 72-jarige Carmen Marín Aguilar is schuldig bevonden aan het afmaken van honderden nog gezonde honden en katten.

Langdurige pijn

Aguilar zou de honden op zo’n manier hebben afgemaakt dat ze daar langdurige pijn aan ondervonden, zo schrijft The Guardian. Het leverde haar ook een boete op van 19.800 euro. Ze heeft bij haar misdaden hulp hebben gekregen van verzorger Felipe Barco Gómez. Hij kreeg een jaar cel en moet 3600 euro betalen.

Terwijl Gómez de dieren stilhield, injecteerde Aguilar het slaapmiddel. Ze gebruikte hiervoor een kleinere dosis dan men normaal gebruikt wanneer men dieren laat inslapen. Op die manier wilde ze geld besparen. Wel spoot ze het middel daarom direct in de spier in plaats van in een ader. Hierdoor verliep het proces traag en was het voor dieren extra pijnlijk. Tijdens de moorden zouden ze de camera’s uitdoen en harde muziek aanzetten om het gehuil te maskeren.

2183 vermoorde dieren

Volgens de Spaans officiers van justitie zouden er op die manier 2183 dieren om het leven zijn gebracht tussen januari 2009 en oktober 2010. Toen de inspectie ruim zes jaar geleden op bezoek kwam, liepen de twee tegen de lamp. Daarbij bleek dat de vrouw zich ook als dierenarts voordeed, terwijl ze hier geen diploma voor had.

Aguilar en Gómez hebben tot op het laatste moment de moorden ontkend. Aguilar vertelde de rechtbank dat ze van dieren houdt en een fobie voor naalden heeft. „Ik zou hun teennagels ook niet eens durven knippen.”