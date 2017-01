Amazon ontslaat medewerker na ‘groet van Hitler’

Een Joodse vrouw uit Londen schrok zich onlangs een hoedje toen ze een pakketje openmaakte dat ze besteld had bij Amazon. In de doos bevond zich namelijk een briefje met daarop de tekst ‘groeten van oom Adolf’.

Een medewerker van Amazon zag tijdens het inpakken van het pakket de geadresseerde en zag de Joodse naam. Daarop kreeg hij de ingeving om haar eens goed bang te maken met dit briefje, zo schrijft the Daily Mail. Voor de schrijver zelf heeft het echter grotere gevolgen gehad. Hij is namelijk opgespoord en ontslagen.

De politie was 20 minuten nadat de vrouw het briefje had gevonden al bij de vrouw, want even werd gevreesd dat het pakket gevaarlijk materiaal zou bevatten. Een forensisch team concludeerde echter al snel dat daar geen sprake van was.

‘Ze shakete’

De vrouw – die speelgoed voor haar nichtje had besteld – reageert zelf niet tegenover de krant, maar haar vriendin Liran Meydat geeft wel een reactie. Zij is woedend op de dader. „Toen ze ons over het briefje vertelde, was ze helemaal aan het shaken. Ze is heel nederig en betrokken. Ze doet veel vrijwilligerswerk, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschap, daarom trok ze zich het zo erg aan.”

Volgens Meydat zijn veel Britse Joden bang om buiten de gemeenschap voor hun geloof uit te komen. „Toen ik hoorde van het briefje, moest ik direct aan mijn grootvader denken. Hij had de getallen van het concentratiekamp in Polen op zijn arm getatoeëerd en heeft daar zijn hele familie verloren.”

Excuses

Amazon heeft inmiddels excuus aangeboden voor het incident. De politie heeft aangegeven de actie verder te gaan onderzoeken. De man zou aangeklaagd kunnen worden vanwege het plegen van een haatmisdrijf.